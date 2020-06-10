Роднина прокомментировала смертельное ДТП с участием Ефремова

https://static.news.ru/photo/51c3da3e-ab08-11ea-92f5-fa163e074e61_660.jpg Ирина Роднина (архивное фото) Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина заявила, что актер Михаил Ефремов, который совершил смертельное ДТП в Москве, на спектаклях падал и оскорблял зрителей.

Всё написано в законе: от 5 до 12 лет лишения свободы. Чего ещё ужесточать? Обсуждать тут нечего, все всё видели: на спектаклях падал, нёс полную ерунду, оскорбляя зрителей. Дождались, — приводит её слова «Спорт-Экспресс».

Депутат Госдумы добавила, «что ни один алкоголик и просто сильно выпивающий человек никогда не признается, что он алкоголик».

Ранее бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, депутат Госдумы Николай Валуев, заявил, что Ефремов появлялся на публике выпившим, писал NEWS.ru. Кроме того, бывшие игроки «Спартака», фанатом которого является артист, также высказались о ДТП.