Не стоит наводить панику по поводу пропавшей фигуристки Горбачевой, лучше дождаться подробностей, заявила NEWS.ru депутат Госдумы, трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина. По ее словам, ругаться с родителями и убежать из дома в 16-летнем возрасте вполне естественно.
Я бы не стала наводить панику, девочке 16 лет, в этом возрасте можно поругаться с родителями и из дома убежать. Давайте дождемся хоть каких-то подробностей, зачем раньше времени волну поднимать, — сказала Роднина.
Она выразила уверенность, что родители и полиция делают все возможное, чтобы найти девочку.
Фигуристка Алина Горбачева пропала без вести после тренировки на «Чкалов-арене» в Москве 28 августа. К поискам спортсменки подключились члены добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». По данным отряда, фигуристка была одета в черный спортивный костюм, белую футболку и серые кроссовки в момент исчезновения. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье об убийстве в целях установления всех обстоятельств пропажи подростка. На Покровской набережной работают кинологи и сотрудники МЧС России. Они проверяют ближайший водоем.
Фигуристки, также посещающие «Чкалов-арену», ранее пожаловались на странного мужчину, преследовавшего их на Покровской набережной. Местные жители также утверждают, что в этом месте часто можно встретить мигрантов и асоциальных личностей, устраивающих пикники.