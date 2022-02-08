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Родившийся в коллекторе в Дзержинске ребёнок оказался здоров

12:59, 08 февраля 2022
Родившийся в коллекторе в Дзержинске ребёнок оказался здоров Фото: Michael Weber/imagebroker.com/Global Look Press
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Мальчик, которого жительница Дзержинска в Нижегородской области родила в коллекторе, соматически здоров, сообщила главврач местной детской клинической больницы № 8, передаёт Telgram-канал RT. По её словам, дальнейшую судьбу ребёнка будут решать органы опеки. Беременная женщина залезла в коллектор с двухлетним ребёнком и родила там.

Отмечается, что в коллекторе она якобы должна была встретиться с мужчиной, но у неё внезапно начались схватки.

Инцидент произошёл около Желнинского моста. Сожитель роженицы и отец новорождённого в это время находился наверху и пытался обратиться за помощью. По его словам, их выгнали из дома.  

Прибывшие на место спасатели достали роженицу и детей. На скорой их отправили в больницу. Мужчину доставили в отдел полиции для дачи объяснительной.

По данным городских властей, семья не считалась неблагополучной, но была под наблюдением опеки.

Ранее суд Алтайского края вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 34-летнего местного жителя за избиение детей своей сожительницы. Ситуация в семье получила огласку после публикации в Сети видео, в котором малолетний ребёнок был выставлен на мороз без одежды. Ролик привлёк внимание главы Следственного комитета Александра Бастрыкина. Навестившая семью опека обнаружила избитого двухлетнего младенца, родителей задержали.

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