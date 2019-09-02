https://static.news.ru/photo/eadf5c9e-ce0d-11e9-b588-fa163e074e61_660.jpg Фото: Viktor Pogontsev/Global Look Press

Эксперты Роспотребнадзора дали рекомендации родителям школьников по правильной организации их питания.

Так, приёмы пищи должны быть регулярными, еда — свежей и разнообразной. Кроме того, при составлении меню необходимо учитывать энергетическую ценность продуктов. Стоит также отказаться от жареных блюд в пользу варёных или запечённых.

Режим питания должен включать три основных приема пищи — завтрак, обед, ужин — и два перекуса — второй завтрак и полдник.

Как отметили в ведомстве грамотная организация питания поможет обеспечить физическое и психическое здоровье школьника, а также полноценное усвоение им программы обучения в условиях интенсивных интеллектуальных нагрузок, сообщает РИА Новости.

Ранее News.ru писал о том, что учащихся младших классов необходимо кормить пять—шесть раз в день. Об этом предупредила родителей главный детский диетолог московского департамента здравоохранения Татьяна Брежнева. Такая периодичность наиболее оптимальна для школьников, потому что более редкое, но привычное трёхразовое питание может привести к растяжению желудка, а слишком частые приёмы пищи — к потере аппетита, пояснила она.