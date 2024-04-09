Родителям рассказали, с какого возраста можно наливать кофе детям Терапевт Липилин: давать кофе детям можно не раньше 12 лет

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Давать кофе ребенку можно не раньше 12 лет, потому что в более раннем возрасте риск от этого напитка больше, чем польза, рассказал «Вечерней Москве» терапевт Артемий Липилин. По словам медика, перед тем как ввести в рацион кофе, нужно посмотреть на физиологические эффекты и состав напитка.

В состав кофе входит тригонеллин, который понижает уровень жироподобных веществ и сахара в крови, объяснил врач. Также в напитке есть кофеин, он блокирует вещество, которое разбивает фосфодиэфирную связь в макроэргических соединениях. Эти соединения помогают переносу энергии.

Терапевт отметил, что при желании налить кофе ребенку надо учитывать его массу тела, поскольку малая доза кофеина может вызвать не только привычные эффекты, но и токсические последствия. До 12–14 лет кора мозга у ребенка еще не полностью сформирована, поэтому очаги возбуждения иррадиируют, то есть распространяются на соседние области.

В связи с этим появляется нарушение сна и эмоциональная нестабильность у ребенка, а не прилив бодрости и повышенная умственная активность, подчеркнул Липилин. Кроме того, для маленьких детей кофе может стать причиной судорог.

Ранее глава отдела химической политики Фонда защиты окружающей среды Мария Доа рассказала, что кофе без кофеина может содержать остатки опасного для жизни канцерогенного вещества метиленхлорида. Данное соединение вызывает рак, токсично для печени и провоцирует неврологические нарушения.