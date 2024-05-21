Родителям рассказали, с какого возраста можно давать чай детям Врач Белоусов: чай можно давать детям старше двух лет

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Детям старше двух лет можно постепенно начинать давать пить чай, рассказал в беседе с РИАМО врач-гастроэнтеролог Евгений Белоусов. По его словам, нужно учитывать написанные на упаковке рекомендации по количеству напитка в зависимости от возраста.

Детям старше двух лет можно постепенно вводить небольшие порции чая, начиная со специально созданных для детей видов. Важно следовать рекомендациям по возрасту и количеству чая, указанным на упаковке детских напитков, — объяснил медик.

Врач отметил, что для разного возраста детей рекомендуется разное количество чая. Например, для ребенка двух лет — 50 мл, для трехлетнего — 100 мл, но через день.

Также нужно помнить, что детям нельзя давать крепкий чай, поскольку напиток содержит кофеин и танины, добавил гастроэнтеролог. Нужно аккуратно давать чай ребенку и следить за реакцией его организма после того, как он впервые попробует напиток, подытожил Белоусов.

Ранее терапевт Артемий Липилин рассказал, что давать кофе ребенку можно не раньше 12 лет, потому что в более раннем возрасте риск от этого напитка больше, чем польза. По словам медика, перед тем как ввести в рацион кофе, нужно посмотреть на физиологические эффекты и состав напитка.