Родителям рассказали, почему нельзя забывать о себе после рождения детей Психолог Самбурский: посвятившие себя детям родители теряют смысл жизни

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Родители, которые посвящают себя детям и забывают о собственных интересах, могут потерять смысл жизни, когда ребенок вырастет, предупредил психолог Станислав Самбурский. В разговоре с «Газетой.Ru» специалист отметил, что такие матери и отцы часто сталкиваются с синдромом пустого гнезда.

Когда дети вырастают и отделяются, некоторые родители переживают глубокую депрессию и осознание, что потеряли единственный смысл в жизни. Это называется синдром пустого гнезда. Он возникает у людей, которые не знают, чем заняться, как заполнить свободное время, когда сын женился и ушел из дома, — пояснил психолог.

Сепарация является естественным процессом, в случае нарушения которого возникают проблемы как у взрослых, так и у детей. Родители часто доходят до нервного срыва, когда понимают, что отошли на второй план в жизни детей. По словам психолога, зачастую ребенок начинает манипулировать взрослыми, когда понимает, что на нем сконцентрировано все внимание.

Родители, которые живут только ради детей, обрезая все свои связи и интересы вне семьи, делают хуже себе и детям. Создавая вакуум вокруг детей, они теряют возможность для собственного развития и одновременно блокируют у своих детей возможность учиться, — заключил Самбурский.

Психолог Станислав Самбурский ранее предупредил, что гиперопека наносит серьезный вред развитию и психическому здоровью ребенка. Он объяснил, что ребенок у гиперопекающих родителей вырастет несамостоятельным и с заниженной самооценкой.