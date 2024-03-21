Родителям рассказали об особенностях парагриппа, поражающего детей Врач Рахимова: парагрипп чаще всего поражает органы верхних дыхательных путей

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Парагрипп, который чаще всего диагностируют у детей, обычно поражает органы верхних дыхательных путей, предупредила врач-педиатр Гузель Рахимова. В разговоре с «Газетой.Ru» специалист подчеркнула, что вирус передается при прямом контакте, воздушно-капельным путем и через загрязненные поверхности. Симптомы интоксикации в большинстве случаев выражены слабее, чем при гриппе.

Парагрипп же развивается постепенно, симптомы интоксикации выражены слабее, поражаются чаще органы верхних дыхательных путей, преимущественно гортань. При этом осложнения носят более легкий характер. <...> Чаще всего парагриппом болеют дети, — отметила врач.

Вирусы парагриппа вызывают ларингит, средний отит, фарингит, конъюнктивит и пневмонию. Среди опасных осложнений выделяют дыхательную недостаточность. Рахимова уточнила, что после перенесенного заболевания в 15% случаев существует риск повторного заражения, но в более легкой форме. Парагрипп может вызывать и не респираторные осложнения: миокардиты, синдром Гийена-Барре, апноэ, брадикардию. Среди основных симптомов называют лихорадку, лающий кашель, осиплость, свистящее дыхание и боль в ушах.

Педиатр Татьяна Заносова ранее рассказала, что общее недомогание и лихорадка могут указывать на наличие у ребенка ветряной оспы. По ее словам, к числу клинических проявлений ветрянки также относятся головная боль и потеря аппетита.