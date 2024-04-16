Родителям рассказали об особенностях характера детей с аутизмом Врачи ММЦ имени Пирогова: дети-аутисты с рождения гиперчувствительные

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Дети с расстройством аутистического спектра с рождения гиперчувствительные, а также испытывают проблемы со взаимодействием с миром, пишет «МК в Мурманске» со ссылкой на специалистов ММЦ имени Пирогова. По их словам, аутизм проявляется в первые пять лет жизни.

Такие дети имеют врожденную гиперчувствительность. Для них все слишком ярко, слишком громко. Внешне это незаметно, но они с рождения испытывают серьезные трудности при взаимодействии с окружающим миром, — объяснили в центре.

Специалисты отметили, что дети с аутизмом осваивают мир не так постепенно, как здоровые, потому что для них любой контакт с окружающей средой сопровождается негативными эмоциями из-за нарушений механизмов восприятия. Нужно помнить, что таким детям особенно важно помогать в процессе их развития и социальной адаптации.

Родителям главное обучить ребенка с аутизмом всему, что здоровый ребенок может изучить самостоятельно, добавили врачи. Кроме того, по статистике 1 из 10 аутистов обладает навыками, которыми он превосходит здоровых людей.

Ранее детский психиатр Максим Пискунов рассказал, что у аутизма есть два основных симптома — нарушение социального взаимодействия и ограниченный круг интересов. Он уточнил, что ранее выделяли «аутистическую триаду», однако в последние три — пять лет она не считается актуальным способом выявления расстройства.