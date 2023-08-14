Родителям рассказали, как выбрать рюкзак первокласснику Доктор Кутушов посоветовал выбирать для первоклассника функциональный рюкзак

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Покупая рюкзак первокласснику, важно учесть его удобство и функциональность, посоветовал кандидат медицинских наук Михаил Кутушов. В разговоре с «Вестями Подмосковья» он уточнил, что ребенку должно быть комфортно носить портфель на спине и организовывать в нем учебники и нужные для уроков предметы. По его словам, желательно, чтобы в рюкзаке было много места, но при этом он не был слишком большим.

Необходимо выбирать рюкзак, который ребенок сможет комфортно носить на спине и легко организовывать в нем свои учебные принадлежности. Стоит останавливаться на ярком и привлекательном дизайне — это поможет заинтересовать и мотивировать первоклашку, — рассказал медик.

Доктор Кутушов уточнил, что следует обратить внимание на лямки — они должны быть широкими, мягкими и регулируемыми. Кроме того, ручки должны быть прочными, чтобы выдерживать вес учебников. Кутушов порекомендовал присмотреться к портфелям с подкладкой и амортизацией. Он также подчеркнул, что рюкзак для ежедневного ношения лучше выбирать из водоотталкивающего материала со светотражающими полосами или элементами.

А еще следует остановиться на рюкзаке с различными карманами и отделениями: для бутылки с водой, для перекусов и основных школьных принадлежностей, — отметил доктор.

Депутаты фракции «Новые люди» ранее внесли в Госдуму законопроект о праве родителей блокировать решение руководства учреждения о введении школьной формы. Авторы документа напомнили, что именно этот пункт в списке необходимых товаров для детей является наиболее затратным.