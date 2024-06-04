Родителям рассказали, как уговорить ребенка продолжать учебу летом Психолог Попова: предложите ребенку варианты развития событий при учебе летом

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Убедить ребенка заниматься учебой летом можно, если описать ему возможные ситуации развития событий, заявила в беседе с РИАМО педагог-психолог Марина Попова. Она предложила поразмышлять со школьником или выпускником о том, какие преференции могут принести дополнительные занятия.

Порассуждайте вместе с ним, какие варианты развития событий наиболее вероятны, если он продолжит обучение и получит профессию, и, если он этого не сделает. Рассмотрите вариант трудоустройства на ближайший год, возможно год перерыва в учебе — необходимая пауза для выпускника, чтобы определиться с решением относительно профессионального пути, — перечислила психолог.

Попова порекомендовала выписать все плюсы и минусы каждого варианта, подкрепляя позицию в пользу занятий различными аргументами. Но при этом не менее важно выслушать точку зрения ребенка на тот или иной вопрос.

Психолог Вероника Кирсанова ранее назвала лучшими книгами для детского чтения летом те, в которых присутствует динамичный сюжет. По ее словам, школьники могут заинтересоваться «Тремя мушкетерами» Александра Дюма, «Двумя капитанами» Вениамина Каверина, а также «Квентином Дорвардом» Вальтера Скотта.