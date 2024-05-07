Родителям рассказали, как уберечь детей от весенней простуды Педиатр Кашаба: от ОРВИ детей может защитить закаливание и витаминные чаи

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Главным в профилактике детской простуды являются закаливание, одежда по погоде, а также богатый витаминами рацион, рассказал NEWS.ru педиатр Кашаба. Медик отметил, что ребенку нельзя потеть во время прогулки. Врач добавил, что одежда не должна стеснять движений.

Ребенка нужно адекватно одевать, одежда не должна стеснять движений, продуваться. Если он вспотел и его продуло, риск заболеть очень высок. Особенно во время заморозков. Не надо детей кутать. Закаливайте ребенка, начиная с обливания ног прохладной водой после ванны и душа, пейте с детьми витаминные чаи, — подчеркнул Кашаба.

Собеседник посоветовал запастись противовирусными препаратами, но предостерег от бесконтрольного приема антибиотиков. По его словам, их ребенку может прописать только медик.

Ни в коем случае не давайте детям антибиотики, их назначить может только врач, простуда, вирусного происхождения, никогда не лечится антибиотиками, они не действуют на вирусы. Если ребенок заболел, чаще проветривайте комнату и проводите влажную уборку. Вирусы передаются воздушно-капельным путем, влажная уборка, ионизаторы воздуха убирают их из циркуляции, — подытожил Кашаба.

Ранее заведующий педиатрическим отделением детской поликлиники ГБУЗ Московской области «Видновская клиническая больница» Рамил Шахвеледов рассказал NEWS.ru, что лучшими упражнениями для детской осанки являются «кошечка», «мостик», «перекатывание мяча» и «ножницы». По его словам, в каждом случае необходимо делать 5–10 повторений.