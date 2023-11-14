Родителям рассказали, как реагировать на плохие оценки школьника Психолог Екушевская: нельзя ругать школьника за плохие оценки

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Школьника не стоит ругать за плохие оценки: бурная реакция родителей чревата дальнейшим падением успеваемости и потерей доверия ребенка ко взрослым, рассказала психолог Анастасия Екушевская. В разговоре с «Газетой.Ru» специалист отметила, что детей нельзя мотивировать страхом, это может привести к проблемам в будущем.

Бурными реакциями родители показывают детям, что ошибка — это не опыт и не то, что можно осмыслить, приложить усилия и исправить, а катастрофа и последующие санкции. <...> В будущем человек будет стараться избегать любых задач и ситуаций, где он мог бы допустить неудачу, — предупредила психолог.

Вместо наказания специалист советует поддержать ребенка и обсудить ошибки, которые он допустил. Так формируется адекватное отношение к неудачам. Кроме того, важно узнать, как школьник чувствует себя и какие эмоции испытывает. Екушевская отметила, что через разговор можно установить, почему успеваемость ребенка снизилась. Так, это может быть связано не только с невнимательностью или тем, что школьник не понял материал, но и с конфликтами в классе. После рекомендуется вместе с ребенком составить план дальнейших действий для исправления ситуации. Важно при этом устанавливать достижимые и понятные цели.

Преподаватель Светлана Шмонина ранее посоветовала школьникам заранее готовиться к сдаче экзаменов. По ее словам, также стоит решать тесты прошлых лет, чтобы лучше усвоить большие объемы информации.