Родителям рассказали, как правильно реагировать на двойки у детей Педагог Евсеева: получившему двойку ребенку нужна поддержка родителей

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Если ребенок получил в школе двойку, родителям в первую очередь следует поддержать его, а не наставлять, посоветовала педагог Наталья Евсеева. В разговоре с «Газетой.Ru» специалист подчеркнула, что детям важно помочь справиться с неприятными эмоциями. Взрослым стоит объяснить, что плохая оценка не характеризует человека.

В этот момент для ребенка важно получить от семьи прежде всего поддержку, а не назидание и наставление. Задача родителя в этом разговоре — помочь ребенку справиться с неприятными эмоциями и пережить их. Главное — это объяснить ребенку, что двойка — это не приговор, оценка не характеризует его как личность, — пояснила педагог.

После этого следует конструктивно обсудить, что привело к такому результату. Это позволит ребенку научиться выстраивать причинно-следственные связи. Затем рекомендуется найти способ исправить ситуацию. Родители должны показать, что готовы оказать помощь, если она потребуется, отметила Евсеева. Негативная реакция на двойку может разрушить доверительные отношения со школьником, предупредила педагог.

Психолог Кира Гольдштейн ранее предупредила, что дети школьного возраста могут сталкиваться с выгоранием. По ее словам, одной из основных причин такой проблемы у детей являются перегрузки во время учебы, из-за которых у несовершеннолетних не остается свободного времени.