Родителям рассказали, как помочь детям восстановить режим после праздников Психолог Белявская посоветовала договариваться с детьми о времени пробуждения

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Чтобы помочь ребенку восстановить режим после новогодних праздников, необходимо договариваться с ним о времени пробуждения перед сном, посоветовала психолог Анна Белявская. В беседе с «Радио 1» специалист подчеркнула, что следует расставить четкие рамки подготовки ко сну. Также можно освободить детей от дел по дому.

Нужно договориться перед сном о времени пробуждения, чтобы утром было проще. Нам нужно поставить рамки для ребенка, обязательно проявить твердость, чтобы четко обозначить время подготовки ко сну. Важно не читать, не играть, не смотреть телевизор перед этим, — уточнила психолог.

Подросткам рекомендуется ограничивать время, которое они проводят за гаджетами. Белявская пояснила, что телефоны и компьютеры серьезно влияют на эмоциональную сферу и нервную системы. Если же дома есть питомцы, которых нужно выгуливать, можно оставить эту обязанность для ребенка: после выхода на улицу дети будут чувствовать себя бодрее.

Домашние задания мы оставляем как есть, вместо этого можно снизить нагрузку в секциях. В некоторых случаях можно включить дневной сон детям начальной школы, если замечаем, что за несколько дней ребенок не вернулся в режим, — заключила психолог.

Психолог Ангелина Наджафова ранее посоветовала устроить для ребенка приятные сюрпризы перед выходом на учебу после праздников. Также важно проводить вместе совместные выходные, например, можно сходить в кино, зоопарк или игровой центр.