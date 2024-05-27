Родителям рассказали как быть, если ребенок застал их за сексом Психолог Полхова: родителям стоит рассказать ребенку о сексе без смущения

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Родителям не стоит демонстрировать смущение, если ребенок застал их за занятием сексом, заявила в беседе с РИАМО психолог Анастасия Полхова. Она посоветовала объяснить несовершеннолетнему, что интимная близость является физическим проявлением любви между отцом и матерью, а также ответить на интересующие ребенка по этому поводу вопросы.

Возраст 5–6 лет — идеальный для первого серьезного разговора о сексе. Необходимо прямо сказать, что папа и мама любят друг друга, а в тесном телесном контакте и проявляется их любовь. Нет нужды сразу же рассказывать про процессы зачатия и прочие подробности. Для этого лучше выбрать другое время, — добавила Полхова.

Психолог добавила, что эти советы подходят для тех семей, которые живут в доме или в просторной квартире. Если пара с ребенком спят в одной комнате, то родителям стоит выбрать для интимной близости ванную комнату или кухню, чтобы не ставить несовершеннолетнего в неудобное положение.

Профессор репродуктологии в Университетском колледже Лондона Джойс Харпер ранее отметила, что пережившим менопаузу женщинам стоит чаще заниматься мастурбацией. По ее словам, это действие позволит улучшить состояние здоровья и вернуть удовольствие во время секса.