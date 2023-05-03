Родителям рассказали, как бороться с детским конъюнктивитом Педиатр Вишнева посоветовала лечить детский конъюнктивит антигистаминными средствами

Фото: shutterstock.com

Сезонная аллергия порой проявляется у детей в виде проблем с глазами, наиболее неприятной является аллергический конъюнктивит, рассказала «Вестям Подмосковья» врач-педиатр, доктор медицинских наук Елена Вишнева. По словам специалистов, справиться с этим недомоганием поможет прием назначенных аллергологом антигистаминных препаратов, а если конъюнктивит носит вирусный или бактериальный характер, то не обойтись без антибиотиков.

Педиатр напомнила, что аллергический конъюнктивит обычно сопровождается отеками и покраснением глаз, маленькому пациенту неприятно смотреть на свет, начинается зуд, периодически текут слезы. В этом случае необходим поход к врачу-аллергологу, который проведет осмотр, установит полную картину заболевания, назначит нужные процедуры и подберет эффективное лечение. Кроме того, для защиты от этой напасти важно помнить о базовых принципах гигиены.

Ребенок должен регулярно мыть руки с мылом, а также умываться после прогулки и менять одежду, чтобы избавиться от следов аллергенов, — отметила Вишнева.

Также врач подчеркнула, что пыльца растений-аллергенов оседает на волосах, поэтому после прогулок ребенку лучше вымыть голову, либо гулять в головном уборе.

Если аллергический конъюнктивит носит хронический характер, ребенку также необходимо обследование у офтальмолога, чтобы избежать риска снижения зрения, добавила педиатр.

От аллергического конъюнктивита отличается его вирусный или бактериальный «собратья», продолжила кандидат медицинских наук, детский врач-офтальмолог высшей категории Алла Егорова. Они могут возникнуть на фоне ОРВИ и проявляются в виде покраснения глаз и выделений из них.

Если выделений много, а глаза не особо красные, то, скорее всего, это бактериальный вид. Если же выделений почти нет, но глаза сильно покрасневшие, то с большой вероятностью речь идет о вирусном конъюнктивите, — пояснила офтальмолог.

По ее словам, для борьбы с этими видами конъюнктивита необходима комбинированная терапия с применением формулы «глюкокортикостероид плюс антибиотик».

Ранее врач-офтальмолог Жанна Дебольская предупредила об опасности «промывашечек» с чаем или ромашкой при конъюнктивите. Она отметила, что самолечение может обернуться ся вторичной бактериальной инфекцией, аллергией и даже кератитом — воспалением роговицы глаза.