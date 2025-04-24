Родителям рассказали, что делать при утере СНИЛС ребенка Роскачество: восстановить СНИЛС ребенка можно через «Госуслуги»

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Восстановить СНИЛС ребенка при его утере можно через портал «Госуслуги», для этого родителю необходимо подать соответствующее заявление, рассказали NEWS.ru в пресс-службе Роскачества. По данным организации, новый СНИЛС появится в личном кабинете в течение суток.

Родители или официальные опекуны ребенка могут восстановить его СНИЛС через портал «Госуслуги». Для этого один из родителей должен авторизоваться и подать заявление по форме на выдачу подтверждающего документа. Как правило, в течение суток документ придет в личный кабинет. Его можно распечатать или использовать в электронном виде, — сообщили в Роскачестве.

Кроме того, уточнили в организации, СНИЛС можно восстановить на сайте Социального фонда России. По данным Роскачества, дубликат документа придет в формате .pdf, его можно распечатать или использовать в бумажном виде. Кроме того, отметили там, можно обратиться в любое отделение СФР и заказать выдачу дубликата СНИЛС.

Если же сам номер известен, но нужен подтверждающий документ, можно на том же портале СФР воспользоваться специальным сервисом и получить уведомление в режиме реального времени. Можно обратиться в МФЦ лично и подать заявление на получение или восстановление СНИЛС. Документ могут выдать в бумажном виде, но советуем также сделать цифровую копию, чтобы было удобнее хранить и надежнее беречь, — добавили в Роскачестве.

Ранее стало известно, что мошенники, представляясь сотрудниками Роскомнадзора, звонят россиянам. Они сообщают о взломе личного кабинета на портале «Госуслуги» и требуют номер СНИЛС для его «разблокировки». Звонки исходят с номеров, не связанных с сотрудниками РКН, через мессенджер WhatsApp.