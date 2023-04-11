Родителям рассказали, чем опасна детская избалованность Психолог Дербенева предупредила о схожести детской избалованности с проблемами в развитии

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Детская избалованность с возрастом начинает быть похожа на проблемы в развитии, предупредила практикующий психолог Наталия Дербенева. В разговоре с «Газетой.Ru» она пояснила, что родители из-за современных методов воспитания, когда принято позволять ребенку все, редко обращаются с этой проблемой к специалистам, а впоследствии сталкиваются с педагогической запущенностью.

В обществе очень много говорили о том, что нужно принимать любое поведение ребенка и позволять ему как можно больше. Сложность в том, что с возрастом эта избалованность может выглядеть как проблемы в развитии. Родители сегодня очень удивляются, когда на консультации говоришь им, что ребенок абсолютно здоров, но избалован донельзя и педагогически запущен, — отметила психолог.

По словам специалиста, избалованность превращается в повторяющиеся реакции, которые порой не соответствуют возрасту и превращаются в осознанные манипуляции. Психолог уточнила, что такое поведение может привести к проблемам в общении, частым разочарованиям во взрослом возрасте, так как истерики перестают приносить ожидаемый результат, и отсутствию мотивации. Дербенева посоветовала изменить свое отношение к воспитанию и приучать ребенка к самостоятельности.

Детский психолог Наталья Наумова ранее посоветовала выстраивать доверительные отношения с детьми, чтобы избежать вранья с их стороны. По ее словам, дети врут, когда пытаются либо избежать наказания и скрыть какие-то моменты от родителей, либо хотят произвести впечатление.