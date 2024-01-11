Родителям раскрыли, сколько сладкого можно есть детям Педиатр Сайфулина: детям до шести лет можно съедать до пяти кубиков сахара

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Детям от четырех до шести лет в день можно съедать до пяти кубиков рафинированного сахара, каждый из которых составляет четыре грамма, рассказала врач-педиатр Марьям Сайфулина. В беседе с РИАМО специалист подчеркнула, что до двух лет ребенку лучше вообще не давать сладкие продукты. В возрасте от 7 до 10 лет допускается съедать до шести кубиков сахара.

Один кубик рафинада — четыре грамма. Важно знать, что детям до двух лет лучше вообще не употреблять сахар, детям от четырех до шести лет можно не больше пяти кубиков в сутки, от 7 до 10 лет — не больше шести, а если ребенку от 10 до 18 лет, то не рекомендуется употреблять больше семи, — пояснила педиатр.

В одну категорию нужно объединить все продукты, содержащие сахар. К ним, например, относятся конфеты, сиропы и мед. Бесконтрольное употребление сахара может негативно отразиться на состоянии здоровья ребенка. В связи с этим врач рекомендует родителям внимательно изучать состав продуктов, учитывая, что некоторые производители вместо сахара используют подсластители.

Педиатр Нисо Одинаева ранее рассказала, что соблюдение распорядка дня с обязательными прогулками является важным фактором для сохранения и укрепления детского иммунитета в холодное время года. Она посоветовала гулять с ребенком хотя бы по 30 минут в день.