Родителям раскрыли секрет, как легко будить ребёнка в школу

Психолог Никита Карпов рассказал в интервью Пятому каналу, как легко и даже весело разбудить ребенка в школу. Специалист порекомендовал родителям заранее подготовить все необходимые предметы для быстрого выхода утром.

Собраться, подготовить «взлётную полосу», чтобы утром быстро наметать завтрак на стол и покормить ребенка. Подготовить ключи, одежду, проездной, то есть всё то, что необходимо для выхода из дома, — поделился Карпов.

При этом психолог отметил, что родителям следует вставать чуть раньше, чтобы без суеты и нервов, «ласково разбудить ребёнка». Детям необходимо некоторое время, чтобы прийти в себя, поэтому категорически нельзя, по мнению эксперта, кричать или стучать по двери детской комнаты.

Накануне стало известно, что в правительстве хотят принять новые меры по усилению контроля за молодёжной и подростковой средой. Комиссия по профилактике правонарушений проведёт социологические исследования в образовательных учреждениях на агрессивность и склонность учащихся к насильственным действиям.

В комиссии хотят изучить вопрос формирования и развития молодёжных субкультур, а также исследовать причины, которые влияют на радикализацию молодёжи в России. Минобрнауки должно предоставить отчёт о проведённой работе до 15 января 2022 года.