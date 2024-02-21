Родителям раскрыли признаки аутизма у детей Врач Некрасова: нарушение коммуникации может говорить об аутизме у детей

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При легком расстройстве аутистического спектра (РАС) у ребенка могут быть проблемы с коммуникацией, предупредила врач-невролог Любовь Некрасова. В беседе с «Газетой.Ru» специалист уточнила, что также об аутизме может свидетельствовать «специальный интерес» — игра или предмет, который полностью забирает на себя внимание ребенка.

Легкие нарушения выявляются иногда только к трем годам. Основные признаки — это нарушение коммуникации, стереотипность поведения, часто у таких детей есть «специальный интерес» — некая игра или предметы, которые полностью поглощают внимание, которыми ребенок может заниматься часами, — пояснила врач.

В тяжелых случаях заподозрить аутизм можно до года. На расстройство могут указывать избегание зрительного контакта, долгие игры ребенка наедине с самим собой и отсутствие желания сидеть на руках. Некрасова уточнила, что у аутичных детей снижена потребность в коммуникации — им тяжело поддерживать совместные игры, делиться эмоциями и впечатлениями. При таком диагнозе ребенку бывает трудно просить о помощи.

Он не просит о помощи, но может использовать руку взрослого как инструмент, чтобы сделать что-то, что не получается. Речь у таких детей тоже часто развивается поздно. Иногда они могут произносить слова за взрослым, но самостоятельно их не используют, — пояснила врач.

Также насторожить должны трудности с переходом от протертой пищи к твердой, пищевая избирательность, стремление к абстрактным символам. Часто аутичные дети стараются следовать определенным и привычным ритуалам.

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