Родителям дали совет, как защитить детей от ожирения Диетолог Басова: детей важно учить считать калории

Чтобы защитить ребенка от ожирения, следует с детства учить его считать калории, посоветовала врач-диетолог Анна Басова. Специалист подчеркнула, что к основным причинам набора лишнего веса относятся несоответствие поступления и расхода калорий, переедание и недостаточная физическая активность, пишут «Вести Подмосковья».

Среди главных причин: несоответствие калорий, поступающих в организм, их расходу, переедание и недостаточность физической активности. Важно учить детей считать калории, поскольку они должны с детства знать о здоровом питании и уметь ограничивать себя в еде, — пояснила врач.

Помочь в подсчете калорий могут специальные приложения, куда нужно вносить вес, возраст и рост ребенка. Также для контроля можно использовать пищевой дневник. В него, по словам Басовой, следует вносить информацию о количестве продуктов, съеденных за завтраком, обедом и ужином, обо всех перекусах и калорийности блюд. Также стоит сравнивать записанные данные, чтобы определить, не переедает ли ребенок.

Профессор Ольга Шарапова ранее предупредила, что ожирение может стать причиной таких серьезных заболеваний, как артрит, диабет и рак. По ее словам, чтобы этого избежать, необходимо следить за питанием и физической активностью.