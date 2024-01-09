Родителям раскрыли, как помочь ребенку вернуться к учебе после праздников Психолог Наджафова: приятные сюрпризы помогут ребенку вернуться к учебе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Приятные сюрпризы помогут ребенку вернуться к учебе после новогодних праздников, рассказала детский психолог Ангелина Наджафова. В разговоре с «Газетой.Ru» специалист уточнила, что можно подарить аксессуары, канцелярские принадлежности или новую спортивную форму. Это может сформировать у ребенка положительные эмоции перед окончанием каникул.

Возвращение с каникул может вызвать положительные эмоции, если у ребенка есть приятные ожидания по этому поводу. Сделайте ему подарок к школе. Это могут быть аксессуары, канцелярские принадлежности или спортивная форма. Предвкушение использования обновки скрасит ребенку окончание праздников, — пояснила Наджафова.

Психолог отметила, что также можно запланировать провести с ребенком совместные выходные после праздников. Родители могут посетить с детьми кино, зоопарк или игровой центр. К этому можно также привлечь одноклассников. По словам специалиста, так возвращение в школу станет веселее.

Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Перминова ранее заявила о необходимости ввести единый стандарт повышения толерантности в школах. По мнению сенатора, российских школьников также необходимо обучить корректным мерам реагирования на буллинг.