Родителям объяснили, как правильно вести себя с детьми переходного возраста Психолог Журавлёва призвала родителей не читать нотации детям переходного возраста

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Психолог Татьяна Журавлёва в разговоре с NEWS.ru посоветовала родителям наладить отношения с детьми до начала переходного возраста при наличии соответствующих проблем. Эксперт добавила, что в подобный период с отпрысками лучше общаться как со взрослыми людьми.

Общайтесь с детьми как со взрослыми, избегайте нотаций, критики, обвинений и советов. Отдайте детям часть ответственности за них. Не проверяйте уроки, не выбирайте вместо него секции, не покупайте одежду без него. Примите тот факт, что вы сейчас будете проходить этап сепарации. Ребёнок будет отдаляться от вас и это нормально, но это не значит, что он вас не любит и не нуждается в вашей помощи и поддержке, — рассказала Журавлева.

Собеседница также призвала дать детям больше свободы, не помогать и не советовать, если этого не требуется. Журавлёва отметила, что допустимо задавать ребенку вопросы «Тебе нужна помощь? Тебе интересно мое мнение?». Она подчеркнула, что детям в переходном возрасте позволительно оступаться и приобретать посредством ошибок жизненный опыт.

Да, сердце будет болеть и будет желание сказать «я же говорила», но воздержитесь. Без ошибок не будет результатов, это нормальный процесс. Восхищайтесь и хвалите ребёнка. Это будет важно для его самооценки и ваших взаимоотношений. Относитесь с пониманием и терпением к его эмоциональным качелям. Делитесь своим опытом, рассказывая ситуации, которые вы проходили в его возрасте, что вы чувствовали, как думали, как выглядели, — добавила Журавлёва.

По её словам, нужно попытаться понять подростка, а если совсем не получается, то можно попросить его о помощи, играть вместе в игры, смотреть видео, общаться с его друзьями, когда те приходят в гости.

Важно говорить на одном языке, даже если вам кажется, что этот язык вам не подходит. Этот этап пройдёт, а тёплые отношения и благодарность останутся, — подытожила эксперт.

Ранее Журавлёва рассказала, как разработчики игр «заманивают» новых пользователей. По её словам, в компьютерных вселенных создается иллюзия самореализации, поскольку у человека появляется возможность «контролировать всё», чего он не может ощутить в реальной жизни.