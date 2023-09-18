Родителям посоветовали поддерживать детей при выборе профессии Главред LIFE Денесюк посоветовала поддерживать детей при выборе профессии

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Детей необходимо поддерживать в выборе будущей профессии и карьеры, посоветовала главный редактор LIFE.ru Татьяна Денесюк. В интервью она отметила, что важно прислушиваться к желаниям ребенка, поскольку, повзрослев, он может всю жизнь жалеть, что пошел по пути, который для него выбрали родители.

Когда пришло время определяться с институтом, мой выбор семья не поддержала. И вот первый совет: старайтесь слушать своих детей! Они все равно либо придут к своей мечте, либо всю жизнь будут жалеть, что не попробовали, — подчеркнула Денесюк.

Главред издания подчеркнула, что она сама вначале отучилась в университете МВД, а затем занималась в ведомстве пиаром. Только спустя несколько лет она решила последовать за детской мечтой и устроилась в петербургское отделение федерального LifeNews в отдел происшествий. За семь лет Денесюк удалось продвинуться по карьерной лестнице и стать главным редактором издания.

Психолог Мария Философ ранее рассказала, что детей нельзя ругать, тем более недопустимо оскорблять их за плохие оценки в школе, так как подобное отношение развивает в ребенке неуверенность в себе. По ее словам, школьник привыкнет угождать и взрослым, и окружающим и начнет «выторговывать отметки», но знаний не получит.