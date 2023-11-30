Родителям посоветовали не обсуждать с детьми их учителей Депутат Аиткулова призвала родителей не обсуждать с детьми их учителей

Депутат Эльвира Аиткулова в эфире радиостанции «Говорит Москва» призвала родителей не обсуждать с детьми их учителей. Парламентарий уверена, что это лишает педагога авторитета перед школьниками.

Член комитета Госдумы по просвещению высказала мнение, что учителя также как и родители должны заниматься воспитанием школьников. По ее словам, педагог будет отвечать на детские вопросы, исходя из своего опыта.

Нередко дети дома обсуждают учителей с родителями. И после этого мы хотим, чтобы они приходили в школу, слушались учителя, дисциплина была, воспринимали учителя как личность. Но этого не произойдет, если дома происходит такая девальвация учителя! — пояснила она.

Ранее депутаты Госдумы приняли в первом чтении закон о запрете пользования телефонами на школьных уроках. Как пояснил соавтор законопроекта Михаил Берулава, телефоны отбирать не будут, но включить их можно будет только с разрешения учителей, в том числе на переменах.

Заслуженный учитель России Евгений Ямбург счел эту идею глупостью, так как она нарушает права школьников. При этом, по его словам, подобная мера может быть уместной как временная.

Родительское сообщество в России также выразило озабоченность принятым в первом чтении законом о запрете на использование смартфонов в школах. Для многих автоматически встал вопрос, как оставаться на связи с детьми и отслеживать их местонахождение.