Мастер посоветовала не делать детям пирсинг Пирсинг-мастер Сибирякова назвала прихотью просьбы детей сделать прокол

Фото: Aleksandr Schemlyaev/Russian Look/Global Look Press

Просьбы детей сделать пирсинг часто являются простой прихотью, заявила пирсинг-мастер Анна Сибирякова. В беседе со «Страстями» она отметила, что лучше не делать ребенку проколы в раннем возрасте. У детей нет понимания всей серьезности процедуры, они не думают о последствиях, подчеркнула специалист.

Родителям необходимо понимать, что просьба ребенка сделать прокол часто является прихотью, за которой кроется желание быть модным. <...> Дети, в отличие от взрослых, не в состоянии осознать ответственность процедуры и риски последствий, — пояснила пирсинг-мастер.

За пирсингом необходим правильный уход. Кроме того, ребенок может занести инфекцию, если будет часто трогать украшение грязными руками. Родителей предупредили, что дети испытывают такой же дискомфорт после процедуры, как и взрослые. Процесс заживления будет сопровождаться отеками, покраснениями и болевыми ощущениями. Также с возрастом дырки от прокола могут потерять симметричность. Тогда человеку придется обращаться в салон, чтобы зашить старые каналы.

Врач Сергей Хомяков ранее посоветовал отказаться от пирсинга при обострении хронических заболеваний, повышенной температуре, инфекционных и кожных заболеваниях и психических расстройствах. Он отметил, что прокол может вызвать аллергическую реакцию на металл.