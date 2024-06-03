Родителям назвали способ заинтересовать детей IT-сферой IT-эксперт Сычев: заинтересовать детей IT-сферой можно с помощью игр

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Заинтересовать детей IT-сферой можно с помощью игр, рассказал «Газете.Ru» IT-эксперт Александр Сычев. По его словам, с появлением у ребенка первого планшета можно подбирать для него контент, который будет сочетать элементы обучения и отдыха.

С этим могут помочь игры, направленные на развитие логического мышления и воображения. Если ребенку интересно собирать конструкторы, родителям стоит поддержать это увлечение и попробовать начать заниматься шахматами и математикой — подобные навыки ускорят профессиональное развитие в IT, — объяснил эксперт.

Специалист отметил, что после этого можно начать знакомство с основами программирования. Однако нужно подобрать такой формат, при котором ребенку будет весело выполнять все задания, например, есть специальные детские курсы, на которых ребенок может в игровой форме придумывать алгоритмы. В специализированных IT-школах дети могут создать свою собственную игру, начиная с продумывания персонажей, заканчивая разработкой алгоритмов действий.

После этого можно познакомить ребенка с платформами для разработки мобильных приложений, добавил Сычев. Это может стать дополнительной мотивацией для дальнейшего знакомства с IT-технологиями.

Не стоит забывать и про всестороннее развитие ребенка, поскольку в IT-сфере задействованы не только программисты. Нужны художники, писатели, композиторы и дизайнеры. Дополнительные занятия должны быть направлены на работу с креативным мышлением, — заключил эксперт.

Ранее IT-эксперт Виталий Савченко рассказал, что если ноутбук залит газировкой, чаем, кофе или водой, следует немедленно отключить его от сети, вынув из розетки, и по возможности отсоединить аккумулятор. По его словам, после этого устройство нужно перевернуть вверх дном, чтобы избежать стекание жидкости внутрь системы.