Родителям рассказали, как не ошибиться при выборе фотографа для детей Роспотребнадзор: при выборе фотографа на выпускной важно изучить отзывы

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Чтобы выбрать хорошего фотографа детям на выпускной, родителям следует изучить отзывы о нем, посоветовали специалисты красноярского Роспотребнадзора. В ведомстве уточнили, что также нужно самостоятельно ознакомиться с портфолио и поинтересоваться об опыте работы фотографа, пишет «МК в Красноярске».

Как отметили специалисты, стоит отдать предпочтение ИП или организации. Кроме того, нужно заключить письменный договор, в котором будут прописаны реквизиты и все условия. Также в документе можно указать требования к фотографиям, чтобы не получить некачественные итоговые снимки.

В Роспотребнадзоре добавили, что в договоре допустимо указывать количество итоговых снимков, локации и позы. Также важно прописать сроки предоставления услуги и получения готовых фотоальбомов.

Преподаватель по обществознанию Светлана Шмонина ранее посоветовала выпускникам заранее готовиться к ЕГЭ. По ее словам, школьников можно разделить на две категории: тех, кто предпочитает откладывать все на потом, и тех, кто самостоятельно или под контролем родителей начинает подготовку заблаговременно. Она отметила, что ученики из второй категории будут меньше тревожиться перед экзаменами.