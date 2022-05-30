Родителям посоветовали беречь личное пространство ребёнка Журналистка Бородина: контролировать жизнь ребёнка нужно без нарушения его личных границ

Фото Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Контролировать жизнь ребёнка нужно без нарушения его личных границ, считает журналистка и мать двоих детей Евгения Бородина. В колонке для «Москвы 24» она отметила, что интересоваться делами ребёнка нужно обязательно, ведь у него могут быть серьёзные проблемы, но делать это аккуратно.

В любом случае надо тактично интересоваться делами ребёнка, всячески давая ему понять, что вы всегда придёте на помощь, если понадобится. Но не все готовы смириться с заслонкой, которую вчерашний малыш опускает, защищая свое пространство. Если дело не касается его безопасности, то не стоит вторгаться в мир маленького человека, перешагивая через его чувства, — пишет Бородина.

Она посоветовала принимать друзей сына или дочери у себя дома, познакомиться с их родителями, чтобы знать, с кем дети общаются. Также важно помнить, что однажды комната подростка станет его убежищем. Родителям нужно будет стучать в дверь и спрашивать разрешения войти, предупредила Бородина.

Возмущаться беспорядком и демонстративно его разбирать не нужно, это приведёт лишь к конфликту. Лучше спокойно объяснить, зачем вытирать пыль и почему взрослому не нравится разбросанная одежда.

Детский психолог, семейный психотерапевт Наталья Наумова ранее объяснила, почему каждому ребёнку в семье нужна отдельная комната. Дело в том, что ему необходимо место, где можно определять свои правила, хотя границы дозволенного выстраивают родители.