Родителям подсказали, как поддержать школьника в период экзаменов Психолог Кардиакос: школьникам нужно давать отдых перед экзаменами

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В период экзаменов родителям стоит объяснить детям-школьникам, что они поддерживают их и любят вне зависимости от оценок, заявила в беседе с «Радио 1» клинический психолог Анастасия Кардиакос. Она добавила, что взрослым также не следует постоянно напоминать о подготовке к тестам, лучше составить расписание, в котором найдется место для отдыха.

Родитель должен объяснить, что ему нужна не пятерка, а баллы, которые откроют большой выбор. Еще нельзя постоянно спрашивать про подготовку, достаточно задать пару вопросов два раза в неделю. И нужно давать ребенку отдыхать, то есть создать расписание подготовки, а свободное время оставить свободным временем, — уточнила Кардиакос.

По ее словам, ребенок находится в более стабильном состоянии перед экзаменами, если в его семье сохраняется устойчивый психологический фон. Однако родители нередко давят на школьников, опасаясь за их будущее, а те — боятся разозлить родственников и получить наказание.

Детский психолог Полина Малахова ранее обратила внимание на то, что неудачно сданные экзамены не должны стать для старшеклассника концом света. Она предложила выпускникам обсудить сложившуюся ситуацию с близкими или обратиться в службу психологической поддержки, а после подготовиться к новому экзамену, учитывая прошлые ошибки.