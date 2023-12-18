Родителям объяснили, почему у детей возникают речевые задержки Врач Некрасова: речевые задержки могут быть вызваны проблемами со слухом

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Речевые задержки у детей могут быть вызваны проблемами со слухом или расстройством аутистического спектра, предупредила врач-невролог Любовь Некрасова. В беседе с «Газетой.Ru» специалист отметила, что в первом случае ребенок слышит звуки искаженно, из-за этого у него не получается их воспроизводить.

В первом случае речь не формируется из-за того, что звуки ребенок слышит искаженно и не может их правильно воспроизвести. Во втором случае нарушена сама основа, смысл речи — коммуникация, — пояснила врач.

При расстройстве аутистического спектра у ребенка нет потребности в коммуникации. Невролог отметила, что самостоятельно вычислить причину речевой задержки практически невозможно, поэтому родителям следует обратиться к врачу. Она отметила, что иногда поздно говорить начинают и абсолютно здоровые дети. В таком случае может помочь социализация. Например, можно отправить ребенка в детский сад, где ему придется приложить усилия, чтобы доносить свои просьбы.

Психиатр Александр Федорович ранее рассказал, что легкие когнитивные расстройства, в том числе специфические нарушения речи, процесса письма, сегодня наблюдаются примерно у 10–15% российских школьников. По его словам, проблема возникла, в частности, из-за отсутствия должного воспитания у родителей.