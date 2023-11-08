Родителям объяснили, почему детям нельзя быть сыроедами Диетолог Павлюк: детям необходимо сбалансированное питание

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Дети не могут быть сыроедами или питаться только растительными продуктами, так как им необходимо сбалансированное питание, объяснила врач-диетолог Наталья Павлюк. В беседе с «Радио 1» специалист уточнила, что растущему организму нужен белок, который есть в рыбе и мясе, его дефицит вызывает проблемы с ростом, иммунной системой и развитием мышц.

Детям необходимо сбалансированное питание, которое включает в себя не только сырую пищу и не только растительные продукты. <...> Дефицит белка — это и проблемы с ростом, и проблемы с иммунной системой, и слабость, и развитие мышечной системы будет страдать, — отметила диетолог.

Кроме того, организму нужен такой элемент, как омега-3. Получить его можно из рыбы. Павлюк подчеркнула, что этот элемент обязательно нужен детям для мозга и глаз. Также в рационе ребенка должны присутствовать молочные продукты, так как они содержат в себе кальций.

Врач-педиатр Ильмира Шарипова ранее заявила, что веганские практики противопоказаны детям и подросткам, так как могут стать причиной серьезных проблем со здоровьем. По ее словам, недостаток в рационе животных белков приводит к анемии, которая чревата задержками психического развития ребенка.