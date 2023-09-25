Родителям объяснили, почему дети могут врать Преподаватель Чистякова: дети могут врать из-за стремления к самостоятельности

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Дети могут врать с раннего возраста и даже менять свое поведение, чтобы скрыть обман, предупредила родителей преподаватель Анастасия Чистякова. В беседе с Пятым каналом она объяснила, что ложь может быть обусловлена разными факторами, в том числе стремлением к самостоятельности, желанием избежать наказания или простым любопытством. В младшем возрасте такое поведение может указывать на недоразвитость навыков этики и моральных норм и не является преднамеренным.

Важно помнить, что детская ложь — это также проявление развивающейся личности. По мере взросления дети начинают осознавать разницу между правдой и ложью, а также усваивать социокультурные нормы. Они начинают понимать, что ложь может повлиять на их отношение с окружающими, на возможность вызвать к себе доверие, — уточнила преподаватель.

Методолог отметила, что взрослым важно сохранять спокойствие и доверие к ребенку, даже если они обнаружили ложь. Дети должны чувствовать, что могут открыто говорить родителям правду. Кроме того, следует обговорить причины, по котором ребенок соврал, и помочь ему разобраться в собственных эмоциях.

Психолог Ольга Саломатова ранее рассказала, что ребенок в дошкольном возрасте начинает приобретать понимание личных и социально-культурных границ. По ее словам, при недостатке внимания со стороны родителей дети могут вести себя нагло и неподобающе в общественных местах.