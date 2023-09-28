Родителям объяснили, может ли учитель забрать телефон у ребенка на уроке Юрист Виноградов: учитель не должен забирать телефон у ребенка на уроке

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Учитель не имеет права забирать у ребенка во время урока телефон или любые другие предметы, которые отвлекают школьника от учебного процесса, так как эти действия попадают под статью Административного кодекса, рассказал декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов. В разговоре с «Газетой.Ru» он уточнил, что никто не может быть лишен своего имущества без судебного решения.

Таким образом действия учителя могут классифицировать как административное правонарушение, предусмотренное ст. 19.1 КоАП РФ, — самоуправство. То есть, если дети отвлекаются, используют смартфон на уроке, учитель может попросить убрать гаджет в рюкзак, <...> но не вправе изымать вещь, — уточнил юрист.

По словам эксперта, учитель может применить и другие меры, например, обратиться к директору или написать замечание в дневник. Юрист также напомнил, что с 1 сентября 2022 года использование смартфонов во время уроков в российских школах запрещено.

Адвокат Вадим Багатурия ранее рассказал, что учитель имеет право выставить ребенка из класса для предотвращения недобросовестного поведения. По его словам, педагог должен записать в дневник замечание и вызвать родителей в школу.