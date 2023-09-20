Родителям объяснили, могут ли ребенка отчислить из школы за поведение Юрист Лулу: школа не вправе отчислить ученика младше 15 лет за плохое поведение

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Ученика младше 15 лет не смогут отчислить из школы за плохое поведение, рассказал юрист Валентин Лулу. В разговоре с «Газетой.Ru» он уточнил, что образовательные учреждения не могут препятствовать обучению школьников, которые не достигли 15 лет. При этом в отношении старшеклассников, которым уже исполнилось 16 лет, подобная санкция может быть применена.

Отчисление ребенка старше 15 лет допускается при неоднократном нарушении дисциплины, в том числе при несоблюдении устава школы и правил внутреннего распорядка, установленных в образовательной организации, — уточнил эксперт.

По словам юриста, эта мера применяется в крайнем случае, когда других способов воздействия на школьника не осталось. Причиной для отчисления чаще всего является такое поведение, когда ребенок мешает другим ученикам получать знания и делает их пребывание в школе некомфортным. Решение принимается с учетом мнения его родителей и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних, предупредил Лулу.

Психолог Марина Философ ранее рассказала, что детей нельзя оскорблять за плохие оценки в школе, подобное отношение развивает в ребенке неуверенность в себе. По ее словам, школьник привыкнет угождать и взрослым, и окружающим и начнет «выторговывать отметки», но знаний не получит.