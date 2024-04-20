Родителям объяснили, как правильно одевать детей весной Терапевт Заплавнова: в весеннее межсезонье детей нельзя одевать слишком тепло

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Детей до трех лет весной лучше одевать в демисезонные комбинезоны, рассказала NEWS.ru терапевт Кристина Заплавнова. По ее словам, также подойдут вещи из флиса, водолазки или лонгсливы.

Ребенок не должен ни мерзнуть, ни потеть. Детей до трех лет лучше одевать в демисезонные комбинезоны. Под низ — флисовую поддеву или штанишки с водолазкой или лонгсливом, в зависимости от погоды. Оптимальным вариантом является принцип многослойности. При похолодании или усилении ветра более разумно надеть на ребенка взятую с собой теплую куртку, чем снимать ее, если малыш вспотеет, — добавила эксперт.

Она отметила: резкое охлаждение неокрепшего детского организма и ветер по влажной вспотевшей коже грозит простудными заболеваниями. Заплавнова напомнила: ребенок не должен промочить ноги, поэтому в дождливую погоду нужно надевать непромокаемую обувь с утеплителем.

Ребенок не должен промочить ноги. В дождливую погоду на малыша нужно надеть непромокаемую обувь с утеплителем или без либо ботинки из мембранной ткани. Куртка, брюки и комбинезон также должны быть выполнены из водонепроницаемой ткани, обязательно с дышащими свойствами, — подытожила Заплавнова.

Ранее врач-педиатр Виктор Кашаба заявил, что есть несколько способов защиты детей от энцефалитных клещей, одним из них является использование репеллентов и спреев. По его словам, такой метод относится к неспецифической профилактике. Специфической же защитой является прививка, которая делается в три этапа.