Родителям объяснили, как не нарушать личные границы детей Психолог Василькова порекомендовала не обнимать детей без их разрешения

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Чтобы не нарушать личные границы детей, важно не обнимать их без разрешения, рассказала психолог Татьяна Василькова. В беседе с aif.ru специалист подчеркнула, что многие родители или родственники часто нарушают данный принцип. Из-за этого ребенок может не понимать, что его тело принадлежит только ему. Это автоматически может создать сложности при принятии решений.

Как уточнила психолог, то же самое касается и экспериментов со внешностью. Родителям следует вмешиваться только в том случае, если это может навредить ребенку, уверена специалист. Кроме того, не стоит решать за детей, что им носить. Лучше дать ребенку относительную свободу в данном вопросе, чтобы он мог получить житейский опыт, столкнувшись с последствиями своего выбора.

К нарушению личных границ относится и привычка брать вещи ребенка без спроса. Таким образом у детей не формируется ответственность за свою собственность. Если спрашивать разрешение до того, как взять что-то в комнате ребенка, у него может появиться желание наводить порядок и заботиться о своих вещах. Это также сформирует доверие между членами семьи и создаст ощущение безопасности.

Василькова добавила, что дети должны сами решать, как проводить свой день и какие секции посещать. Для этого взрослые могут предложить выбор из нескольких вариантов. Психолог в том числе призвала родителей всегда выполнять свои обещания и не решать вопросы, которые касаются детей, у них за спиной.

Психолог Валерия Степаненкова ранее объяснила, что при разводе родителям нужно донести ребенку информацию об этом максимально корректно и при этом простым языком. По ее словам, ребенок должен понять, что родители не перестанут его любить.