Родителям объяснили, как избежать поборов в школах

Юрист Василий Воробьёв заявил «Известиям», что любые поборы, которые касаются обеспечения функционирования школы являются незаконными. Родители не обязаны платить за ремонт или новые шторы, объяснил он.

Когда мы говорим о ремонте в школе, необходимо помнить: в России практически все учебные заведения являются государственными, и, как у любого госучреждения, у него есть согласованный бюджет, который и должен идти на нужды школы, — рассказал юрист.

При этом Воробьёв отметил, что в этот список не входят предметы, которые касаются непосредственно учебного процесса, например, учебные пособия и материалы индивидуального использования.

В статье отмечается, что статья 43 Конституции РФ, а также часть третья статьи 5 ФЗ «Об образовании» в России гарантируется общедоступность и бесплатность дошкольного, основного общего, среднего общего и среднего профессионального образования в государственных или муниципальных образовательных учреждениях и на предприятиях, а ответственность за нарушение закона несут руководители учреждений.

Если школа всё-таки пытается принудить родителей «скинуться» на товары или услуги, не касающиеся лично ребёнка, в таком случае родители имеют право обратиться в прокуратуру, напомнила адвокат Наталья Карагодина. А если деньги уже отдали, их можно затребовать обратно по суду.

Ранее стало известно, что возвращение российских школьников к очному формату обучения спровоцировало резкое повышение спроса на покупку школьной формы. Этот показатель увеличился на 96% по сравнению с прошлым годом.