Родителям объяснили, что делать при отсутствии СНИЛС детей на «Госуслугах» Роскачество: при отсутствии СНИЛС детей на «Госуслугах» нужно обратиться в СФР

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Если страховой номер индивидуального лицевого счета ребенка не отображается на портале госуслуг, родителям следует обратиться в Социальный фонд России, заявили NEWS.ru в пресс-службе Роскачества. Специалисты отметили, что также с этой проблемой помогут в офисах Многофункциональных центров.

СНИЛС ребенка может понадобиться для регистрации в поликлинике, устройства в детский сад или школу. Сейчас СНИЛС присваивается автоматически. Соответствующий номер обычно появляется в кабинете родителей на «Госуслугах» в течение пяти дней после регистрации рождения ребенка. Если СНИЛС не прислали, можно обратиться в отделение Социального фонда России. Также при отсутствии СНИЛС можно обращаться в МФЦ, — пояснили в Роскачестве.

Специалисты отметили, что привычную зеленую карточку уже получить невозможно. По их словам, при личном обращении в СФР или МФЦ родителям выдадут документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального учета.

При личном визите можно получить документ на физическом носителе. Но имейте в виду, что отдельную карточку со СНИЛС сейчас не выдают, дадут документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального учета. В нем будут содержаться все основные данные. Этот документ имеет такую же силу, как СНИЛС в электронном виде, а виртуальный не нужно подтверждать документально, если можете предоставить номер лицевого счета, — резюмировали в Роскачестве.

Ранее стало известно, что Социальный фонд РФ пересчитает российским семьям все детские пособия перед майскими праздниками. В результате они получат деньги не в начале мая, а до конца апреля. Деньги не по обычному графику получат семьи, которые используют безналичную выплату.