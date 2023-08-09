Родителям назвали признаки школьного буллинга Психолог Красинская посоветовала обратить внимание на поведение ребенка перед школой

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Изменения в поведении ребенка в последний месяц перед началом учебного года могут указывать на то, что ребенок стал жертвой школьного буллинга, предупредила родителей психолог Ирина Красинская. В разговоре с «Газетой.Ru» она уточнила, что дети могут становится более раздражительными и не хотеть общаться с близкими друзьями.

Ребенок может стать более раздражительным, угрюмым или подавленным, чем обычно. Также возможны частые перепады настроения. Ребенок также может перестать общаться с ранее близкими друзьями или проявлять отчуждение в отношениях с ними, — пояснила психолог.

По словам Красинской, о школьном буллинге могут говорить физические проявления: головные боли, боли в животе или бессонница на фоне стресса. Кроме того, у ребенка меняются вкусовые привычки. Он начинает переедать или, наоборот, теряет аппетит.

Психолог посоветовала родителям не паниковать и попытаться решить проблему. Необходимо выразить ребенку поддержку и показать, что он не останется один. Важно объяснить, что любая травля — это плохо, а на месте него мог бы оказаться любой другой школьник. После этого следует обсудить вместе с ребенком дальнейшие действия. Рекомендуется пообщаться с классным руководителем, чтобы он предпринял меры.

Клинический психолог Татьяна Метелева ранее рассказала, что осознание и отстаивание своих границ поможет ребенку защититься от буллинга, и научиться этому он должен на примере отношений с родителями. По ее словам, главной задачей взрослых является научить детей здоровой, конструктивной коммуникации с другими людьми, помочь им социализироваться.