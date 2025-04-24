Родителям напомнили о скидках на детские билеты в поездах Старовойт напомнил о скидках до 65% на детские билеты в поездах

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В России на проезд детей в поездах дальнего следования предусмотрены федеральные льготы, напомнил министр транспорта РФ Роман Старовойт на конференции «От года семьи — к веку семьи». По его словам, ребенок до пяти лет может ехать бесплатно без отдельного места. Для детей от пяти до 10 лет действует скидка 65% от стоимости взрослого билета, передает корреспондент NEWS.ru.

В настоящее время на проезд детей в возрасте до 10 лет поездами дальнего следования предусмотрены следующие федеральные льготы: бесплатный проезд ребенка не старше пяти лет без отдельного места, скидка 65% от стоимости взрослого билета для детей от пяти до 10 лет, — объяснил Старовойт.

Министр также отметил, что детям от 10 до 18 лет предоставляется скидка 50% на билеты в плацкартных, купейных и общих вагонах поездов дальнего следования, за исключением скоростных составов. Также скидка распространяется на двухэтажные вагоны, уточнил он.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов сообщил, что депутаты Госдумы планируют внести на рассмотрение законопроект, который предоставит детям бойцов-добровольцев такие же льготы, как и детям других участников СВО. По его словам, к нему обратилась вдова бойца ЧВК «Вагнер», погибшего в 2022 году в ходе боев за Артемовск.