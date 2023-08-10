Родителям напомнили о нововведениях в школах С нового учебного года в школы вернут серебряные медали для выпускников

Фото: Михаил Мордасов/РИА Новости

Родителям напомнили, что с 1 сентября 2023 года в школах начнут действовать нововведения. Руководитель проекта «Билет в будущее» Иван Есин уточнил, что с нового учебного года в школы вернут серебряные медали для выпускников. Кроме того, внедряется единая модель профессиональной ориентации, которая основывается на материалах проекта.

Именно на основе материалов «Билета в будущее» в образовательное пространство школы внедряется единая модель профессиональной ориентации — профессиональный минимум. На уровне Министерства просвещения уже утверждены методические материалы для использования профминимума и направлены в регионы, — уточнил Есин.

По словам руководителя проекта, те образовательные учреждения, которые не подключены к программе, могут использовать материалы, находящиеся в свободном доступе на образовательной платформе. Порядок мероприятий по профессиональной ориентации предполагает, что занятия будут проводиться еженедельно для учеников 6-11 классов. Целью уроков станет формирование кадрового резерва в востребованных областях. Школьникам помогут определиться с будущей профессией, а также расскажут о различных специальностях.

Кроме того, с 1 сентября вводится единая общеобразовательная программа, которая будет действовать как в государственных, так и в частных школах. Она установлена по шести предметам. Среди них русский язык, литература, история, обществознание, география и ОБЖ. Это позволит ученикам легче адаптироваться при переводе из одной школы в другую. Задания в ЕГЭ также должны будут соответствовать содержанию учебников, чтобы выпускники не сталкивались с вопросами, которые не были включены в школьную программу.

С нового учебного года школьников начнут приобщать к труду. Для этого они будут привлекаться к высадке деревьев, оформлению школьной площадки или классов к мероприятиям, помощи в музеях и библиотеках.

Старшеклассники будут осваивать историю по единому учебнику. В отдельные параграфы будут включены темы по обороне Москвы, блокаде Ленинграда, Сталинградская и Курская битвы. В учебнике для 11 класса появится целый раздел, посвященный специальной военной операции на Украине и присоединению Крыма. Школьные библиотеки будут подключены к единой цифровой платформе.

Политолог Алексей Ярошенко ранее призвал бесплатно выдавать школьникам учебники по истории России, литературе и русскому языку. По его словам, для некоторых семей проблематично тратить деньги на покупку обучающих пособий, особенно в условиях появления новых книг.