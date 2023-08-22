Родителям напомнили, какие анализы нужно сдать ребенку к 1 сентября Врач Казаринова: школьникам надо сдать анализ крови к 1 сентября

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К 1 сентября первоклассникам и школьникам в возрасте семи, 15, 16 и 17 лет следует сдать общие анализы крови и мочи (ОАК и ОАМ), напомнила родителям детский эндокринолог Центра молекулярной диагностики CMD «Проспект Вернадского» ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Злата Казаринова. В разговоре с «Газетой.Ru» врач уточнила, что опытные педиатры рекомендуют пройти осмотр до начала учебного года, чтобы меньше переживать за здоровье ребенка.

Сдать анализы можно в любое время, когда вам удобно. Это не обязательно делать перед 1 сентября. Но опытные педиатры рекомендуют проходить обследование летом, чтобы отправить ребенка 1 сентября в школу и быть уверенным, что он здоров, — пояснила Казаринова.

По словам специалиста, распоряжений, которые обязывают сдавать анализы перед поступлением в первый класс, нет. Но при этом существует приказ «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних». Он подразумевает, что в семилетнем возрасте родители обязаны отправить ребенка на сдачу анализов крови и мочи.

Для старшеклассников тоже предусмотрена диспансеризация по приказу N514н. Например в 15, 16, 17 лет нужно также сдать ОАК и ОАМ. Кроме анализов необходимо посетить узких специалистов и выполнить инструментальное обследование, — заключила Казаринова.

Психолог Анастасия Екушевская ранее предупредила, что наиболее распространенной ошибкой родителей при подготовке детей к школе является позднее начало. По ее словам, готовить ребенка можно начинать примерно за два года до похода в первый класс.