Родителям напомнили, как укрепить детский иммунитет Роспотребнадзор: в детском рационе должны быть кисломолочные продукты

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Чтобы укрепить детский иммунитет, родителям важно позаботиться о здоровье кишечника ребенка, напомнили специалисты Роспотребнадзора по Красноярску. В ведомстве подчеркнули, что для этого в детском рационе должны присутствовать кисломолочные продукты, которые поддержат микрофлору, пишет «МК в Красноярске».

Как уточнили специалисты, особое внимание следует уделить витаминам. В период сезонных вирусов и простуд сопротивляемость организма поможет повысить витамин А, который есть в морковном салате, тыкве и яйцах. Кроме того, для подрастающего организма важны витамины группы В, которые положительно влияют на обмен веществ. Они есть в крупа, листовых, морепродуктах, мясе и молоке.

Специалисты отметили, что витамин С также необходим детям для укрепления иммунитета. Он содержится в свежих овощах, фруктах и ягодах. В ведомстве родителям посоветовали следить за водным балансом ребенка. Чистая питьевая вода помогает лучше усваивать витамины.

Диетолог Елена Соломатина ранее рассказала, что манго содержит комплекс полезных витаминов, минералов и антиоксидантов, которые усиливают сопротивляемость организма к вирусам и укрепляют иммунитет. Специалист добавила, что этот фрукт также улучшает состояние мозга и нервной системы.