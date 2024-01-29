Родителям дали советы, как защитить детей от ожирения Роспотребнадзор: режим питания поможет защитить детей от ожирения

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Режим питания поможет защитить детей от ожирения, рассказали специалисты Роспотребнадзора Мурманской области. В ведомстве подчеркнули, что ребенок должен есть три раза в день. Кроме того, допустимы два-три перекуса, пишет «МК в Мурманске». Для нормализации обмена веществ перерывы между приемами пищи должны быть больше трех с половиной часов.

Как уточнили в Роспотребнадзоре, продукты лучше выбирать без красителей и ароматизаторов. В рационе обязательно должно быть много белковой еды. К таким продуктам относятся мясо, рыба, яйца, «молочка». На завтрак детям лучше есть омлет, творожную запеканку, молочную кашу или бутерброды на зерновом хлебе. В качестве перекуса можно дать ребенку нежирный йогурт, фрукты или овощи.

В ведомстве добавили, что в последнее время наблюдается тенденция к увеличению числа детей, страдающих от ожирения. У школьников также часто диагностируют дефицит йода, кальция, каротина и железа. При первых подозрениях на ожирение следует проконсультироваться с педиатром или диетологом. Врачи помогут подобрать программу по коррекции массы тела.

Хирург Бекхан Хациев ранее предупредил, что стремление «заесть» эмоции при депрессии приводит к изменению пищевых привычек, что способствует набору лишнего веса. Еще одной причиной ожирения может оказаться низкая физическая активность на фоне депрессии.