Родителям дали советы, как вырастить счастливого ребенка Психолог Бакумова: безусловная любовь поможет вырастить счастливого ребенка

Чтобы вырастить счастливого ребенка, родители должны показывать безусловную любовь к нему, посоветовала психолог Оксана Бакумова. В разговоре с РИАМО специалист отметила, что важно принимать детей такими, какие они есть: со всеми особенностями и недостатками. Она добавила, что важно демонстрировать любовь не только в хорошие моменты, но и когда поведение ребенка оставляет желать лучшего.

Безусловно любите свое дитя — первый и самый главный совет в воспитании счастливого ребенка. Безусловная любовь — это когда вы любите и принимаете ребенка таким, какой он есть. Со всеми его особенностями, достоинствами и недостатками. В любой ситуации, — пояснила психолог.

При этом в семье не должно быть вседозволенности: дети должны осознавать, что существуют правила, которые необходимо соблюдать. В таком случае безусловная любовь станет основой для выстраивания доверительных и надежных отношений с ребенком, подчеркнула Бакумова.

Психолог уточнила, что важно проводить время с ребенком. По ее словам, для этого достаточно 20 минут в день, но при этом все внимание должно уделяться исключительно детям на этот период. Специалист посоветовала ориентироваться в данном вопросе на мнение ребенка: именно он должен выбрать, как хочет провести время с родителями. Кроме того, стоит создавать семейные традиции — они принесут ребенку счастье и укрепят отношения.

Психолог Елена Гусева ранее рассказала, что некоторые дети не умеют играть из-за недостатка родительского внимания. По ее словам, взрослые пытаются загладить чувство вины покупкой разнообразных игрушек, но при этом не находят времени, чтобы научить ребенка, как с ними обращаться.