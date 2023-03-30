Родителям дали советы, как сохранить зрение ребенку Офтальмолог Акимова: для сохранения важно, чтобы ребенок проводил по два часа в день

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м Также она призвала проследить, чтобы в детской комнате было достаточно света, но при этом предупредила, что слишком яркие светильники также могут спровоцировать напряжение глаз. Врач отметила важность соблюдения режима нагрузок - дети должны делать перерывы в зрительной работе каждые 15-20 минут.

Акимова рассказала, что избежать ухудшения зрения у ребенка можно, добавив в его рацион фрукты, овощи, зелень, орехи и рыбу, которые содержат полезные для здоровья глаз витамины и микроэлементы. Помимо того, важно научить детей правильному положению при чтении и письме. Врач уточнила, что наклоняться над столом ниже чем на 35-40 см вредно для зрения, а расстояние до монитора должно составлять 60-80 см. Помимо того, эксперт порекомендовала регуляно проветривать комнату и следить за влажностью воздуха в помещении. Акимова заключила, что ребенка необходимо регулярно водить к окулисту начиная с трех лет.

Офтальмолог Жанна Дебольская ранее рассказала - чтобы расслабить глаза при работе за компьютером, необходимо каждые полчаса делать перерыв и смотреть вдаль пять-семь минут, например на парк или лес за окном. По ее словам, таким образом глаза отдыхают и снимается спазм аккомодации.