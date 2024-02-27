Родителям дали советы, как победить детский страх контрольных Психолог Морозова: родителям не стоит ругать ребенка за плохие оценки

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Чтобы победить страх контрольных у ребенка, родителям не следует ругать детей за плохие оценки, посоветовала психолог Елена Морозова. В беседе с «ФедералПресс» специалист подчеркнула, что, если снизить ориентацию на получение только хороших отметок, ребенок сможет достичь лучших результатов. Детям важно объяснить, что важны именно знания, а оценки являются субъективным понятием.

От того, что родители ругают детей, не станет лучше. А если вы его успокоите или вообще снизите ориентацию на получение только хороших оценок, то и результаты будут лучше, — пояснила психолог.

Кроме того, родителям стоит научить детей проводить работу над ошибками, чтобы те могли вовремя подтянуть свои знания. По словам Морозовой, важны не только слова, но и опыт: ребенку необходимо понять, что ошибки представляют собой зону роста. Тех детей, которым трудно выступать или выходить к доске, можно отправить в театральную студию или музыкальную школу. Это позволит школьнику не бояться публики.

Депутат Госдумы Нина Останина ранее заявила, что детская агрессия может стать следствием равнодушия родителей. По ее словам, ребенок может таким образом реагировать на отсутствие внимания и любви.